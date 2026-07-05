A friss Tour-szakaszgyőztes Del Toro kihagyja az angolok elleni meccset

A Tour de France második szakaszát Isaac Del Toro nyerte, s ezzel Raúl Alcalá 1990-es mexikói sikere óta ő lett az első – összességében a második – mexikói szakaszgyőztes a francia kerékpáros körversenyen. A célba érés után arról is kérdezték, hogy megnézi-e a mexikói válogatott éjjeli, Anglia elleni nyolcaddöntőjét.

„Biztos vagyok benne, hogy mindenki örül a győzelmemnek és attól meg csak még boldogabb lesz otthon, ahogy a csapat este teljesít majd. Mexikóban mindenki követi a focit, nézi a vébét, része a kultúránknak. Az biztos, hogy ha a mai győzelmem után a válogatott nyerne, az egyik legjobb dolog lenne, ami az elmúlt időszakban történt az országgal egy nap alatt. Én egyébként imádnám megnézni a meccset, de nem lesz energiám hozzá, rettenetesen elfáradtam ma végig nyélgázzal mentünk. A válogatott őrületesen jól végzi a dolgát, de tudom, hogy nagyon nehéz meccs lesz. Reggel majd felkelek és megnézem, hogy mit lett az eredmény” – mondta Del Toro.