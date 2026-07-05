Nemzeti Sportrádió

A ghánai válogatott is kapitányt vált, Carlos Queiroz távozik

2026.07.05. 22:32
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Fotó: Getty Images
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vb 2026 Carlos Queiroz Ghána
A jövőben nem Carlos Queiroz irányítja a ghánai labdarúgó-válogatottat.

A 73 éves portugál tréner együttese a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett találkozón 1–0-ra kikapott Kolumbiától, azaz a 32 között búcsúzott a tengerentúli világbajnokságon.

„Büszkén fejezem be ezt a kalandot még úgy is, ha van bennem némi elégedetlenség, mert ennél többre vágytunk” – írta a veterán szakember, aki április óta vezette az afrikai csapatot.

Queiroz korábban hazája nemzeti csapatával, valamint Iránnal is szerepelt világbajnokságon, utóbbival kétszer is. Ő már a tizedik szövetségi kapitány, aki a vb után távozott együttesétől.

 

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