A ghánai válogatott is kapitányt vált, Carlos Queiroz távozik

A 73 éves portugál tréner együttese a nyolcaddöntőbe jutásért rendezett találkozón 1–0-ra kikapott Kolumbiától, azaz a 32 között búcsúzott a tengerentúli világbajnokságon.

„Büszkén fejezem be ezt a kalandot még úgy is, ha van bennem némi elégedetlenség, mert ennél többre vágytunk” – írta a veterán szakember, aki április óta vezette az afrikai csapatot.

Queiroz korábban hazája nemzeti csapatával, valamint Iránnal is szerepelt világbajnokságon, utóbbival kétszer is. Ő már a tizedik szövetségi kapitány, aki a vb után távozott együttesétől.