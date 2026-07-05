Nemzeti Sportrádió

Menesztették a jordániai kapitányt

2026.07.05. 22:23
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Fotó: Getty Images
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vb 2026 Dzsamal Szellami Jordánia
A korai világbajnoki búcsú miatt menesztették Dzsamal Szellamit a jordániai labdarúgó-válogatott éléről.

A sportági szövetség elnöke vasárnap közösségi oldalán közölte, hogy a továbbiakban nem számítanak az 55 éves marokkói tréner munkájára.

Szellami 2024 júniusa volt szövetségi kapitány, s története során először kivezette a vb-re a jordán nemzeti csapatot. Az észak-amerikai tornán a csoportkörben Ausztriától, Iraktól és a címvédő Argentínától is kikapott az ázsiai együttes, amely tavaly döntőt játszott az Arab Kupában.

 

vb 2026 Dzsamal Szellami Jordánia
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