Menesztették a jordániai kapitányt

A sportági szövetség elnöke vasárnap közösségi oldalán közölte, hogy a továbbiakban nem számítanak az 55 éves marokkói tréner munkájára.

Szellami 2024 júniusa volt szövetségi kapitány, s története során először kivezette a vb-re a jordán nemzeti csapatot. Az észak-amerikai tornán a csoportkörben Ausztriától, Iraktól és a címvédő Argentínától is kikapott az ázsiai együttes, amely tavaly döntőt játszott az Arab Kupában.