Szocsi emléke – Somogyi Zsolt jegyzete

Még most is vicces arra gondolni, hogy a 2018-as oroszországi világbajnokságon miképp kerülhetett egy csoportba Spanyolország és Portugália. Ha az Európa-bajnokságon összefutnak, érthető, még az is, ha a vb-n a kieséses szakaszban – mindenesetre nem bánta meg, aki annak idején ott volt Szocsiban, és élőben nézhette a két csapat lenyűgöző futballelőadását. Hat gól, a szomszédok igazságosan elosztották egymás között, döntetlen lett a meccs vége. Akkor Portugália szerzett vezetést, és a szünetre (a rendesre, nem a hidratációs megszakításra, ami most van ugyebár) előnnyel mehetett, mégis örülnie kellett, hogy a 88. percben megszerezte az egy pontot érő harmadik gólt.

Bárkivel játszik Portugália, Cristiano Ronaldo a téma, így pedig, hogy a spanyol gárda az ellenfél, még inkább: kilenc évig élt Madridban a Real egykori csillaga, aki fehér mezben négyszeres Bajnokok Ligája-győztes, igaz, spanyol bajnok csak kétszer lehetett. S persze Szocsiban is róla szóltak a hírek, vele volt tele a sajtó, mindhárom portugál gólt ő szerezte. Hogy most, a dallasi Cowboys arlingtoni otthonában gólt lő-e, kérdés, ám hogy a kamerák, a fényképezőgépek őt keresik majd leginkább, az nem az. Két rendkívüli csapat találkozik, és az alváshoz ragaszkodók, a másnap reggel munkába indulók nálunk nyilván örülnek annak, hogy este kilenckor, a meccsnézéshez optimális időpontban rendezik az összecsapást. Az sem lenne meglepő, ha e párharc győztese a döntőig, mi több, a világbajnoki címig menetelne. Bár egyik csapat sem tudott folyamatosan meggyőzően futballozni, ez a vb hosszú torna, a spanyol drukkerek már elfelejtették a Zöld-foki-szigetek elleni kínlódást (amelyet felértékelt az afrikai csapat jó játéka Argentína ellen), ahogyan a portugálok a Kongói DK elleni szenvedést, Horvátország legyőzése pedig már jelentős fegyverténynek számított.

Csaknem lehetetlen megmondani, ki nevezhető favoritnak, talán az Eb-győztes spanyolok összeszokottabbak valamelyest, de a BL-győztes PSG gerincét adó portugál középpályások bárki ellen győzhetnek – legyen ez jó mérkőzés, szurkolóként ez lehet a kívánságunk.

És akkor az ivószünet is bőven belefér.

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