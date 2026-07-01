Nemzeti Sportrádió

Videó: negyven évvel ezelőtt is 2–0-val kezdte Mexikó az egyenes kieséses szakaszt az Azték Stadionban – a hihetetlen Negrete-gól

2026.07.01. 08:14
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Manuel Negrete fantasztikus mozdulata az Azték Stadionban, 1986-ban (Fotó: archív)
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Mexikó válogatottja 1986 után tudott ismét mérkőzést nyerni a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában, negyven évvel ezelőtt is hazai pályán, az Azték Stadionban. Akkor Bulgáriát győzte le 2–0-ra, most Ecuadort. Idézzük fel a 40 évvel ezelőtti mérkőzést, külön is kiemelve Manuel Negrete felejthetetlen, akrobatikus gólját, melynél a jelenlegi szövetségi kapitány, Javier Aguirre adta a gólpasszt. Az egészen különleges gólt ebben a videóban részletesen is elemzik!

1986, VB-NYOLCADDÖNTŐ, MEXIKÓ–BULGÁRIA 2–0

AZ A BIZONYOS NEGRETE-GÓL...
 

 

 

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