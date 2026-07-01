Videó: Mbappé és Haaland betalált, Mexikó is nyert – a játéknap góljai egy helyen
Norvégia, Franciaország és Mexikó bejutott a legjobb 16 közé, Kylian Mbappé két gólt lőtt, Erling Haaland egyet a labdarúgó-világbajnokság magyar idő szerint kedd esti, szerda hajnali programjában. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a három mérkőzés legfontosabb eseményeinek összefoglalója – íme!
NORVÉGIA–ELEFÁNTCSONTPART 2–1
FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG 3–0
MEXIKÓ–ECUADOR 2–0
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