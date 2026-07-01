Nemzeti Sportrádió

Videó: Mbappé és Haaland betalált, Mexikó is nyert – a játéknap góljai egy helyen

K. Zs.K. Zs.
2026.07.01. 07:19
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Kylian Mbappé két, Erling Haaland egy góllal gyarapította vb-gyűjteményét (Fotó: Getty Images)
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Norvégia, Franciaország és Mexikó bejutott a legjobb 16 közé, Kylian Mbappé két gólt lőtt, Erling Haaland egyet a labdarúgó-világbajnokság magyar idő szerint kedd esti, szerda hajnali programjában. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a három mérkőzés legfontosabb eseményeinek összefoglalója – íme!

NORVÉGIA–ELEFÁNTCSONTPART 2–1

Videós összefoglaló itt!

FRANCIAORSZÁG–SVÉDORSZÁG 3–0

Videós összefoglaló itt!

MEXIKÓ–ECUADOR 2–0

Videós összefoglaló itt!

 

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