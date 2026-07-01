Nemzeti Sportrádió

Rapport Richárd huszadik, Gaál Zsóka a lányoknál tizedik helyen a sakkvilágranglistán

2026.07.01. 08:58
null
Címkék
sakk sakkvilágranglista Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter Gara Anita Gledura Benjámin
A legjobb magyar játékos, Rapport Richárd egy helyet előrelépve 2729 Élő-pontjával a huszadik helyen áll a sakkozók legfrissebb, július elsejei világranglistáján.

Egy helyet előrébb lépett, így jelenleg 20. helyen áll a férfi sakkozók július 1-jei világranglistáján Rapport Richárd. A honfitárs nagymesterek közül a nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban Lékó Péter is javított egyet és 44. (2676 pont), míg Gledura Benjámin (2628) éppen a századik helyet foglalja el.

Az első számú magyar női sakkozó, a 19 éves Gaál Zsóka 2376 pontjával a felnőtteknél - két helyet előreugorva - a 63., míg korosztályában, a lányok mezőnyében májushoz képest egyet rontva a tizedik. Rajta kívül a 2344 pontos Gara Anita szerepel még a magyarok közül a felnőtt nők 100-as listáján, jelenleg a 96. pozícióban.

 

sakk sakkvilágranglista Gaál Zsóka Rapport Richárd Lékó Péter Gara Anita Gledura Benjámin
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt a tromsői sakkolimpia magyar sikercsapatának szövetségi kapitánya

Egyéb egyéni
2026.06.26. 18:51

Sakkcsapat-világbajnokság: Rapportéknak villámsakkban a nyolcaddöntő jelentette a végállomást

Egyéb egyéni
2026.06.21. 16:34

Rapport Richárdék a nyolcadik helyen végeztek a gyorssakkcsapat-vb-n

Egyéb egyéni
2026.06.19. 18:33

Rapport Richárd maradt 21., Gaál Zsóka javított a sakkvilágranglistán

Egyéb egyéni
2026.06.01. 09:47

Sakk: hat korosztályban avattak rapidbajnokokat Miskolcon

Utánpótlássport
2026.05.26. 09:00

Népsport: Anatolij Karpov óriáskígyóként pusztította el az ellenfeleit

Népsport
2026.05.23. 09:26

Rekord, a Nagykanizsa 18. alkalommal nyerte meg a sakkcsapatbajnokságot

Egyéb egyéni
2026.05.11. 16:30

Boldog zseniket neveltek – Polgár László 80 éves

Egyéb egyéni
2026.05.11. 07:05
Ezek is érdekelhetik