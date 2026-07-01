Rapport Richárd huszadik, Gaál Zsóka a lányoknál tizedik helyen a sakkvilágranglistán

Egy helyet előrébb lépett, így jelenleg 20. helyen áll a férfi sakkozók július 1-jei világranglistáján Rapport Richárd. A honfitárs nagymesterek közül a nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett rangsorban Lékó Péter is javított egyet és 44. (2676 pont), míg Gledura Benjámin (2628) éppen a századik helyet foglalja el.

Az első számú magyar női sakkozó, a 19 éves Gaál Zsóka 2376 pontjával a felnőtteknél - két helyet előreugorva - a 63., míg korosztályában, a lányok mezőnyében májushoz képest egyet rontva a tizedik. Rajta kívül a 2344 pontos Gara Anita szerepel még a magyarok közül a felnőtt nők 100-as listáján, jelenleg a 96. pozícióban.