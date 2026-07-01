Nemzeti Sportrádió

Feljutás és rekorddöntés után új szerződés: Lampard 2029-ig aláírt a Coventryhez

K. Zs.K. Zs.
2026.07.01. 09:06
Frank Lampard a Coventry májusi bajnoki parádéján (Fotó: Getty Images)
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Coventry Frank Lampard Premier League
Frank Lampard, a Coventry City menedzsere 2029 nyaráig szóló új szerződést írt alá az angol labdarúgó-bajnokság élvonalába (Premier League) vele feljutó Coventry Cityvel.

Frank Lampard 2024 novemberében váltotta Mark Robinst a menedzseri poszton; a Coventry akkor a másodosztály (Championship) kiesőzónájának közelében vesztegelt, 2025 tavaszán viszont már rájátszást vívhatott a Premier League-be jutásért.

Akkor a Sunderland megállította a csapatot, a következő idény azonban nagyszerűen alakult: a Coventry 28 győzelmet aratva – ezzel klubcsúcsot felállítva – megnyerte a másodosztályú bajokságot, és 25 év után feljutott az élvonalba.

A 48 éves Lampard eredeti szerződése a 2027 nyarán járt volna le, és bár voltak megkeresései (például a szintén élvonalbeli Fulhamtől), ő folytatni kívánta az eddig rendkívül sikeres együttműködését a Coventryvel. 

Lampard csapata augusztus 21-én az Arsenal vendégeként kezdi meg a 2026–2027-es PL-idényt. 

 

 

Coventry Frank Lampard Premier League
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