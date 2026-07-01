Nemzeti Sportrádió

„Szeretnék ott állni Budapest valamelyik nagy terén a FIFA-trófeával”

2026.07.01. 08:33
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Jarbas Carlini (Fotó: Instagram/jarbasmeneghini)
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Brazília vb 2026 foci-vb 2026
Minden 1994 nyarán, Pasadenában kezdődött. Miközben Dunga a magasba emelte a világbajnoki trófeát, Jarbas Carlini a televízió képernyője előtt elhatározta: neki is kell egy ilyen kupa. Azóta tökélyre fejlesztette a világbajnoki kupa másolatát. A riói lakatosműhelyből indult hobbi mára ipari szintre lépett, és az 58 éves mester több mint háromezer példányt készített már – köztük olyanokat, amelyek a brazil futball legnagyobb legendáinak vitrinjeiben landoltak. Romário pedig, miután kezébe vette, egyszerűen csak ennyit mondott: „Ez pontosan olyan, mint az eredeti.”

A brazil trófeagyáros a Nemzeti Sportnak mesélt kulisszatitkokról, arról, mit gondol Puskás Ferencről, és egy különleges, Magyarországhoz kötődő vágyáról is. Az exkluzív interjú ide kattintva érhető el!

 

Brazília vb 2026 foci-vb 2026
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