Ronald Koeman a kiesés után távozik a holland válogatott éléről

Ronald Koeman saját személyes Instagram-oldalán jelentette be kedden a francia–svéd meccs kezdetével nagyjából egy időben, hogy távozik a holland válogatott szövetségi kapitányi posztjáról.

„Tegnap este úgy döntöttem, hogy befejezem a holland válogatottnál a kapitányi megbizatásomat. Amikor visszapillantok a pályámra, büszkeséget és hálát érzek elsősorban. Kiváltságosnak érzem magam, mert dolgozhattam a Vitesse-nél, az Ajaxnál, a Benficánál, a PSV-nél, a Valenciánál, az AZ-nél, a Feyenoordnál, a Southamptonnál, az Evertonnál, a Barcelonánál és persze két időszakot tölthettem a válogatott élén. Klubok és emberek, akik formáltak engem és közben olyan emlékeket kaptam, amelyeket életem végéig őrizni fogok. Pontosan ezért fáj, hogy Oranjéval töltött időmnek így szakadt vége. Mind szerettünk volna egy olyan világbajnokságon szerepelni, amelyen történelmet írunk, de ez végül nem történt meg és ezért senki nem lehet nálam csalódottabb. Ezt a felelősséget nekem kell viselnem, amit mindig is érezni fogok” – fogalmazott Koeman.

A 63 éves kapitány úgy dolgozott a válogatottal a világbajnokságon, hogy közben elképesztő terhet kell magával hordoznia: felesége ugyanis 2010 óta küzd a mellrákkal, amely ugyan egy időre elmúlt, ám 2018-ban kiújult nála, s tavaly az év végén áttéteket is diagnosztizáltak nála.

„Az elmúlt évek ráébresztettek, hogy van, ami fontosabb, mint a futball, ez pedig az egészség, ami felbecsülhetetlen. Amikor valaki, akit teljes szívedből szeretsz, kemény csatát vív minden egyes napon, akkor azért megváltozik a nézőpontja az embernek. Feleségem, Bartina a betegsége ellenére is minden nap támogatott és bátorított a munkám során és biztatott, hogy végezzem el a vállalt feladatot a legjobb tudásom szerint. Ez az ő hihetetlen erejének a bizonyítéka. Hálásabb vagyok neki ezért, mint azt valaha is szavakba tudnám önteni. Hatalmas megtisztetés volt Hollandiát szövetségi kapitányként szolgálni, köszönöm minden egyes játékosnak, a stábomnak, a szövetségnek, mindenkinek. Mindenek előtt a szurkolóknak. Szerettem volna a csapat mellett töltött időszakomat világbajnoki címmel zárni, de ez az álom nem valósulhat meg” – írta Koeman.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

HOLLANDIA–MAROKKÓ 1–1 (0–0, 1–1, 1–1) – 11-esekkel 2–3