Nemzeti Sportrádió

Videók: hatalmas gólt ragasztott az ecuadori kapuba Mexikó sztárja

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.01. 05:07
Fotó: Getty Images
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A labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért a társházigazda Mexikó Ecuadorral csap össze. Mutatjuk a mexikóiak góljait!

 

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