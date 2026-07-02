Videó: Kane duplázott; Belgium drámai meccsen ment tovább – a 21. játéknap góljai egy helyen
Anglia, Belgium és Egyesült ÁLlamok bejutott a legjobb 16 közé. Harry Kane két gólt lőtt, Florian Balogun gólja után piros lapott kapott, míg Szenegál kétgólos előnyről búcsúzott a labdarúgó-világbajnokság magyar idő szerint szerda estei, csütörtök hajnali programjában. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a három mérkőzés legfontosabb eseményeinek összefoglalója – íme!
ANGLIA–KONGÓI DK 2–1
BELGIUM–SZENEGÁL 3–2 – hosszabbítás után
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik