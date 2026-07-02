Nemzeti Sportrádió

Videó: Kane duplázott; Belgium drámai meccsen ment tovább – a 21. játéknap góljai egy helyen

B. A. P.B. A. P.
2026.07.02. 05:40
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Harry Kane vezérletével fordított Anglia (Fotó: Getty Images)
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gól foci vb 2026 Anglia gólösszefoglaló Szenegál Belgium
Anglia, Belgium és Egyesült ÁLlamok bejutott a legjobb 16 közé. Harry Kane két gólt lőtt, Florian Balogun gólja után piros lapott kapott, míg Szenegál kétgólos előnyről búcsúzott a labdarúgó-világbajnokság magyar idő szerint szerda estei, csütörtök hajnali programjában. Az M4 Sport YouTube-csatornáján megtekinthető a három mérkőzés legfontosabb eseményeinek összefoglalója – íme!

ANGLIA–KONGÓI DK 2–1

Videós összefoglaló itt!

BELGIUM–SZENEGÁL 3–2 – hosszabbítás után

Videós összefoglaló itt!

EGYESÜLT ÁLLAMOK–BOSZNIA-HERCEGOVINA 2–0

Videós összefoglaló itt!

 

gól foci vb 2026 Anglia gólösszefoglaló Szenegál Belgium
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