Elkezdődött a Svájc–Kolumbia meccs, az utolsó nyolcaddöntős csata
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
SVÁJC–KOLUMBIA – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vancouver, BC Place Vancouver, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Iván Barton (salvadori)
SVÁJC: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Rieder, Jashari, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
A kispad: Keller (k), Mvogo (k), Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Muheim, Okafor, Sow, R. Vargas, Widmer
KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Puerta, Lerma, J. Arias – J. Rodríguez, L. Suárez, L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo
A kispad: Montero (k), Ospina (k), S. Arias, Campaz, Carrascal, Castano, J. Cordóba, Ditta, A. Gómez, C. Hernández, Machado, Mina, Portilla, Quintero, Ríos