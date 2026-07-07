Nemzeti Sportrádió

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BL-selejtező: Vikíngur–ETO FC 0–0

Elkezdődött a Svájc–Kolumbia meccs, az utolsó nyolcaddöntős csata

R. P.R. P.
2026.07.07. 22:03
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vb 2026 Kolumbia Svájc

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
SVÁJC–KOLUMBIAélőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vancouver, BC Place Vancouver, 22 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Iván Barton (salvadori)
SVÁJC: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodríguez – Freuler, Xhaka – Rieder, Jashari, Ndoye – Embolo. Szövetségi kapitány: Murat Yakin
A kispad: Keller (k), Mvogo (k), Amdouni, Amenda, Comert, Fassnacht, Muheim, Okafor, Sow, R. Vargas, Widmer 
KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí, Mojica – Puerta, Lerma, J. Arias – J. Rodríguez, L. Suárez, L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo
A kispad: Montero (k), Ospina (k), S. Arias, Campaz, Carrascal, Castano, J. Cordóba, Ditta, A. Gómez, C. Hernández, Machado, Mina, Portilla, Quintero, Ríos

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vb 2026 Kolumbia Svájc
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