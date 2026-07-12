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Heggem betalált, de Haaland lökése miatt (egyelőre) marad az iksz
M. B.
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2026.07.12. 00:29
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Címkék
Anglia
vb 2026
Norvégia
Fotó: Getty Images
Anglia
vb 2026
Norvégia
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