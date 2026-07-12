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Elkezdődött a második félidő!
M. B.
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2026.07.12. 00:09
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Címkék
Anglia
vb 2026
Norvégia
Fotó: Charlotte Wilson/Offside
Anglia
vb 2026
Norvégia
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