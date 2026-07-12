Nemzeti Sportrádió

Elkezdődött a második félidő!

M. B.M. B.
2026.07.12. 00:09
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Anglia vb 2026 Norvégia
Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
Fotó: Charlotte Wilson/Offside

 

Anglia vb 2026 Norvégia
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