Nemzeti Sportrádió

Ez (is) állhat a portugál kudarc hátterében?

R. D. P.R. D. P.
2026.07.13. 13:25
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Egyesek szerint a portugál válogatott játékával azért akadtak problémák ezen a világbajnokságon is, mert a játékosok nem jönnek ki jól egymással.

Legtöbben Cristiano Ronaldót hibáztatták, szerintük mérgező hatással van a keretre. Talán nem alaptalan ez a vélemény, hiszen az alábbi táblázatból kiderül, hogy az ötszörös aranylabdás klasszis Instagramon csak alig néhány csapattársát követi. De Bernardo Silva és Rúben Neves sem túl „barátságos” ebből a szempontból...

Fotó: Reddit/soccer

 

 

foci vb 2026 portugál labdarúgó-válogatott követés követés
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