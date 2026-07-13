Ez (is) állhat a portugál kudarc hátterében?

Egyesek szerint a portugál válogatott játékával azért akadtak problémák ezen a világbajnokságon is, mert a játékosok nem jönnek ki jól egymással.

Legtöbben Cristiano Ronaldót hibáztatták, szerintük mérgező hatással van a keretre. Talán nem alaptalan ez a vélemény, hiszen az alábbi táblázatból kiderül, hogy az ötszörös aranylabdás klasszis Instagramon csak alig néhány csapattársát követi. De Bernardo Silva és Rúben Neves sem túl „barátságos” ebből a szempontból...