Nemzeti Sportrádió

A spanyol király is gratulált Yamaléknak a továbbjutáshoz – videó

T. Z.T. Z.
2026.07.15. 10:01
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foci vb 2026 VI. Fülöp Franciaország Spanyolország
Nem meglepő módon Spanyolország egészét megmozgatta a válogatott Franciaország elleni 2–0-s győzelme, amelynek köszönhetően elsőként az ibériai gárda jutott be a labdarúgó-világbajnokság döntőjébe. A siker után VI. Fülöp király személyesen is gratulált a csapatnak, telefonon hívta fel a szövetségi kapitányt.

A spanyol királyi család egyébként nem a helyszínen, a dallasi stadionból követte az eseményeket, de a meccs után a ház közzétett egy videót a közösségi médiában, amelyen a család együtt ünnepli a gólokat, majd később a győzelmet.

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A királyi család együtt szurkolta végig a franciák elleni vb-elődöntőt.

 

 

foci vb 2026 VI. Fülöp Franciaország Spanyolország
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