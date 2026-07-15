A spanyol király is gratulált Yamaléknak a továbbjutáshoz – videó

A spanyol királyi család egyébként nem a helyszínen, a dallasi stadionból követte az eseményeket, de a meccs után a ház közzétett egy videót a közösségi médiában, amelyen a család együtt ünnepli a gólokat, majd később a győzelmet.

¡España está en la final! 🇪🇸



Habéis vuelto a demostrar por qué sois una de las grandes selecciones del mundo. Ahora, con todo un país a vuestro lado, llega el momento de luchar por el título.



Gracias por hacernos disfrutar de este camino. ¡A por ello, @SEFutbol!#VamosEspaña |… pic.twitter.com/QeDgltZ9yz — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) July 14, 2026