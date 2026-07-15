A spanyol király is gratulált Yamaléknak a továbbjutáshoz – videó
Nem meglepő módon Spanyolország egészét megmozgatta a válogatott Franciaország elleni 2–0-s győzelme, amelynek köszönhetően elsőként az ibériai gárda jutott be a labdarúgó-világbajnokság döntőjébe. A siker után VI. Fülöp király személyesen is gratulált a csapatnak, telefonon hívta fel a szövetségi kapitányt.
A spanyol királyi család egyébként nem a helyszínen, a dallasi stadionból követte az eseményeket, de a meccs után a ház közzétett egy videót a közösségi médiában, amelyen a család együtt ünnepli a gólokat, majd később a győzelmet.
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