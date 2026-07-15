Owen és McManaman is a spanyolokat méltatta

„Szinte mindenki Franciaország döntőbe jutását várta, ehhez képest Spanyolország óriási fölényben futballozott” – fogalmazott az As szerint Steve McManaman.

A korábbi aranylabdás Michael Owen úgy vélte, a franciáknál ugyan egyénileg több a világklasszis labdarúgó, de a spanyol csapat végig uralta a dallasi elődöntőt: „Angliának vagy Argentínának sokkal jobb teljesítményre lesz szüksége a döntőben, ha le akarja győzni Spanyolországot” – vetítette előre.