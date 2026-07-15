Nemzeti Sportrádió

Owen és McManaman is a spanyolokat méltatta

T. Z.T. Z.
2026.07.15. 10:51
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foci vb 2026 Michael Owen Steve McManaman
Az angol labdarúgás két legendája, Steve McManaman és Michael Owen is méltatta a spanyol válogatottat a Franciaország elleni 2–0-s világbajnoki elődöntő után.

„Szinte mindenki Franciaország döntőbe jutását várta, ehhez képest Spanyolország óriási fölényben futballozott” – fogalmazott az As szerint Steve McManaman.

A korábbi aranylabdás Michael Owen úgy vélte, a franciáknál ugyan egyénileg több a világklasszis labdarúgó, de a spanyol csapat végig uralta a dallasi elődöntőt: „Angliának vagy Argentínának sokkal jobb teljesítményre lesz szüksége a döntőben, ha le akarja győzni Spanyolországot” – vetítette előre. 

 

foci vb 2026 Michael Owen Steve McManaman
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