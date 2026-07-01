Nemzeti Sportrádió

Van Hooijdonk szerint Marokkó két osztállyal jobb volt Hollandiánál

2026.07.01. 09:36
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Pierre van Hooijdonk

 

A korábbi 46-szoros holland válogatott, a Feyenoorddal UEFA-kupa-győztes középcsatár, Pierre van Hooijdonk keményen fogalmazott a NOS műsorában a holland válogatott hétfői kiesése után.

Szerinte Marokkó két osztállyal jobb volt, Hollandia pedig úgy készült ellene, mintha Franciaországgal játszana. A tizenegyesek bőszítették fel igazán: Justin Kluivert, Quinten Timber és Crysencio Summerville is hibázott, Hollandia ötből három tizenegyest rontott el. Van Hooijdonk szerint a szövetségi kapitánynak, aki játékosként a tizenegyesrúgások specialistájának számított, egyszerű utasítást kellett volna adnia: normális nekifutás, határozott lövés, fölösleges trükkök nélkül.

ROTTERDAM, 06-06-2024, Stadium de Kuip, Friendly match between Netherlands and Canada, Pierre van Hooijdonk Netherlands
Pierre van Hooijdonk

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Pierre van Hooijdonk
Legfrissebb hírek

Vb 2026: halálos áldozatokkal járt a mexikói örömünnep

Foci vb 2026
7 perce

„Tudom, mi a teendő ilyenkor” – a kiesés után távozik Ecuador szövetségi kapitánya

Foci vb 2026
24 perce

Vb 2026: jobban fogy a sör, mint a víz; 300 ezer virslis kiflit is eladtak

Foci vb 2026
52 perce

A norvégok valóra vált álomként élik meg, hogy a brazilokkal játszhatnak nyolcaddöntőt

Foci vb 2026
54 perce

Ezért nincs helye a volt Fradi-csatárnak a marokkói keretben

Foci vb 2026
1 órája

Vb 2026: kolumbiai születésű csatár a sztár a mexikói válogatottban

Foci vb 2026
1 órája

A vb-meccsnek sem sikerült rendeznie a két ország rossz viszonyát

Foci vb 2026
1 órája

„Minden futballista erről álmodik” – Raúl Jiménez

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik