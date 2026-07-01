Van Hooijdonk szerint Marokkó két osztállyal jobb volt Hollandiánál

A korábbi 46-szoros holland válogatott, a Feyenoorddal UEFA-kupa-győztes középcsatár, Pierre van Hooijdonk keményen fogalmazott a NOS műsorában a holland válogatott hétfői kiesése után.

Szerinte Marokkó két osztállyal jobb volt, Hollandia pedig úgy készült ellene, mintha Franciaországgal játszana. A tizenegyesek bőszítették fel igazán: Justin Kluivert, Quinten Timber és Crysencio Summerville is hibázott, Hollandia ötből három tizenegyest rontott el. Van Hooijdonk szerint a szövetségi kapitánynak, aki játékosként a tizenegyesrúgások specialistájának számított, egyszerű utasítást kellett volna adnia: normális nekifutás, határozott lövés, fölösleges trükkök nélkül.