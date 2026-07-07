Foci vb 2026
Magyar foci
Külföldi foci
Kézi
Amerika
F1
Egyéni
Csapat
Galéria
Belépés
Nemzeti Sportrádió
Friss hírek napi bontásban
Foci-vb-program
Foci-vb-keretek
Sportműsor
Képes Sport
Csupasport
Hátsó füves
Utánpótlássport
Neymar édesapja érzelmes üzenetben kéri fiát, hogy futballozzon tovább
R. P.
0
Tetszik
2026.07.07. 15:16
Megosztás
0
Tetszik
Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Neymar
foci vb 2026
vb 2026
Neymar
0 Komment
Legfrissebb hírek
Nem túl hízelgő statisztika Cristiano Ronaldoról
Foci vb 2026
25 perce
Oliver Kahn különleges ötlettel állt elő a Balogun-eset után
Foci vb 2026
1 órája
Mind a négy csapat az első számú felsőjét viseli – a mai mezek
Foci vb 2026
1 órája
A végén csapott le a tiki-taka a portugálok elleni meccsen – elemzés
Foci vb 2026
1 órája
Újabb fejezet a Balogun-botrányban: a FIFA képmutatással vádolja az UEFA-t
Foci vb 2026
1 órája
Mémek terén a brazil–norvég meccs verhetetlen
Foci vb 2026
2 órája
A spanyolok megtették, amit a brazilok nem tudtak – a végén csapott le a tiki-taka
Foci vb 2026
2 órája
Véget ért a világbajnokság a belga válogatott középpályásának
Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik