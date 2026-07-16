Nemzeti Sportrádió

Zsinórban harmadszor is „matracos” vb-döntőt rendeznek...

M. B.M. B.
2026.07.16. 00:28
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vb 2026 Argentína Spanyolország

...avagy újfent az Atlético Madrid adja a legtöbb játékost a fináléba. Míg 2018-ban és 2022-ben egyaránt négy (három francia és egy horvát, illetve egy francia és három argentin) futballista érkezett a spanyol főváros piros-fehér részéről, addig idén nem kevesebb, mint tízen (hat argentin és négy spanyol) képviselik az Atletit a világbajnoki döntőn. 

További érdekesség, hogy az előző két döntőt az a válogatott nyerte, amelyben több Atlético-játékos szerepelt – ez alapján argentin címvédésre lehet számítani.

Fotók: Getty Images

 

vb 2026 Argentína Spanyolország
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