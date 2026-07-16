Nemzeti Sportrádió

Lionel Messi szenzációs és megmagyarázhatatlan: 2022 óta 14 vb-meccsen 22 gól+gólpassznál jár

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.16. 00:21
Lionel Messi (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Argentína a hajrában fordítva 2–1-re legyőzte Angliát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság elődöntőjének második mérkőzésén Atlantában, így bejutott a vb-döntőbe, amit New Yorkban játszik Spanyolország ellen. A meccs után, a finálé előtt ki kell emelni Lionel Messi embertelen számait is.

 

Lionel Messi vb-számai a 2022-es torna előtt:
19 meccs
6 gól
5 gólpassz

Lionel Messi vb-számai a 2026-os világbajnoki döntő előtt:
33 meccs
21 gól
12 gólpassz

Lionel Messi vb-számai az elmúlt két tornán:
14 meccs
15 gól
7 gólpassz

A nyolcszoros aranylabdás argentin egyébiránt ezen a meccsen kilenc helyzetet alakított ki, volt két gólpassza, s a meccs emberének is megválasztották.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
ELŐDÖNTŐ
Anglia–Argentína 1–2 (0–0) 
Atlanta, Atlanta Stadion. Vezette: Ismail Elfath (amerikai)
ANGLIA: Pickford – R. James (Burn, 82.), Stones (Toney, 90+6.), Guéhi, Spence (Rashford, 90+6.) – Rice (O. Reilly, 82.), Anderson – Rogers, Jude Bellingham, Gordon (Konsa, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel  
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 72.), Romero, Lisandro Martínez (Otamendi, 72.), Tagliafico (Lautaro Martínez, 81.) – G. Simeone (De Paul, 72.), Paredes (N. González, 64.), A. Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
Gólszerzők: Gordon (55.), ill. Enzo Fernández (85.), Lautaro Martínez (90+2.)

Foci vb 2026
2 órája

Szenzációs fordítás a címvédőtől Atlantában: Argentína a hajrában szerzett két gólt, Angliát legyőzve vb-döntős

Az első félidőben még birkóztak, a másodikban már futballoztak: Gordon vezető gólja után az angolok visszaálltak, meg is itták a levét – Messi két gólpasszt adott, az argentinok a 92. percben nyerték meg az elődöntőt.

 

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