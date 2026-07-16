Lionel Messi szenzációs és megmagyarázhatatlan: 2022 óta 14 vb-meccsen 22 gól+gólpassznál jár

Lionel Messi vb-számai a 2022-es torna előtt:

19 meccs

6 gól

5 gólpassz

Lionel Messi vb-számai a 2026-os világbajnoki döntő előtt:

33 meccs

21 gól

12 gólpassz

Lionel Messi vb-számai az elmúlt két tornán:

14 meccs

15 gól

7 gólpassz

A nyolcszoros aranylabdás argentin egyébiránt ezen a meccsen kilenc helyzetet alakított ki, volt két gólpassza, s a meccs emberének is megválasztották.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

ELŐDÖNTŐ

Anglia–Argentína 1–2 (0–0)

Atlanta, Atlanta Stadion. Vezette: Ismail Elfath (amerikai)

ANGLIA: Pickford – R. James (Burn, 82.), Stones (Toney, 90+6.), Guéhi, Spence (Rashford, 90+6.) – Rice (O. Reilly, 82.), Anderson – Rogers, Jude Bellingham, Gordon (Konsa, 72.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel

ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 72.), Romero, Lisandro Martínez (Otamendi, 72.), Tagliafico (Lautaro Martínez, 81.) – G. Simeone (De Paul, 72.), Paredes (N. González, 64.), A. Mac Allister, E. Fernández – Messi, J. Álvarez. Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni

Gólszerzők: Gordon (55.), ill. Enzo Fernández (85.), Lautaro Martínez (90+2.)