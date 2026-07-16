Messi ötödször kapta meg a meccs legjobbjának járó elismerést ezen a vb-n
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) voksolásán részt vevők ismét Lionel Messit látták a meccs legjobbjának: mint beszámoltunk róla, az argentinok csapatkapitánya két gólpasszal segített csapatának fordítani az Anglia elleni szerdai elődöntő hajrájában (2–1).
Lionel Messi a csoportkörben Algéria (3–0) és Ausztria (2–0) ellen, a kieséses szakaszban a Zöld-foki-szigetek (3–2) és Egyiptom (3–2) ellen kapta meg ugyanezt az elismerést.
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