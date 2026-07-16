Messi ötödször kapta meg a meccs legjobbjának járó elismerést ezen a vb-n

Lionel Messi a csoportkörben Algéria (3–0) és Ausztria (2–0) ellen, a kieséses szakaszban a Zöld-foki-szigetek (3–2) és Egyiptom (3–2) ellen kapta meg ugyanezt az elismerést.

Your votes are in – Lionel Messi is the @MichelobUltra Superior Player of the Match! 👑



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/6J5skcancr — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026