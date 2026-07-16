Még hihetetlenebb most ez a fotó Yamalról és Messiről

Még hihetetlenebb most ez a fotó Lamine Yamalról és Lionel Messiről: 2007-ben találkoztak először, amikor a most 19 éves spanyol támadó még csak 5 hónapos volt, most egymás ellen játszanak világbajnoki döntőt.

19 years later, Leo Messi and Lamine Yamal will meet in the World Cup final. pic.twitter.com/gVvMOw0syA — Kalshi FC (@KalshiFC) July 15, 2026