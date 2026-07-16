Még hihetetlenebb most ez a fotó Yamalról és Messiről
Még hihetetlenebb most ez a fotó Lamine Yamalról és Lionel Messiről: 2007-ben találkoztak először, amikor a most 19 éves spanyol támadó még csak 5 hónapos volt, most egymás ellen játszanak világbajnoki döntőt.
Foci vb 2026
3 órája
Szenzációs fordítás a címvédőtől Atlantában: Argentína a hajrában szerzett két gólt, Angliát legyőzve vb-döntős
Az első félidőben még birkóztak, a másodikban már futballoztak: Gordon vezető gólja után az angolok visszaálltak, meg is itták a levét – Messi két gólpasszt adott, az argentinok a 92. percben nyerték meg az elődöntőt.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik