Nemzeti Sportrádió

Még hihetetlenebb most ez a fotó Yamalról és Messiről

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.16. 02:38
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Még hihetetlenebb most ez a fotó Lamine Yamalról és Lionel Messiről: 2007-ben találkoztak először, amikor a most 19 éves spanyol támadó még csak 5 hónapos volt, most egymás ellen játszanak világbajnoki döntőt.
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Szenzációs fordítás a címvédőtől Atlantában: Argentína a hajrában szerzett két gólt, Angliát legyőzve vb-döntős

Az első félidőben még birkóztak, a másodikban már futballoztak: Gordon vezető gólja után az angolok visszaálltak, meg is itták a levét – Messi két gólpasszt adott, az argentinok a 92. percben nyerték meg az elődöntőt.

 

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