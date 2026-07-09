Nemzeti Sportrádió

Szurkolói zóna mazochista amerikaiaknak és kárörvendő külföldieknek

VÉGH JÁNOSVÉGH JÁNOS
• Boston
2026.07.09. 15:46
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Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026

Boston belvárosának szélén, a Rose Kennedy parkban kivetítőt helyeztek el, amelynek segítségével élőben követhetőek a vb mérkőzései. Csütörtök reggel – ki tudja, milyen megfontolásból – az Egyesült Államok Belgium ellen elszenvedett 4–1-es pofonját ismételték az erre tévedőknek.

Ott jártamkor nem sokan figyelték a meccset: egy telefonját nyomkodó marokkói férfi és egy parkőr és láthatta, amint Belgium épp megszerzi a vezetést.
 

Fotó: Végh János
Fotó: Végh János

 

 

Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026
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