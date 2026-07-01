Ezért nincs helye a volt Fradi-csatárnak a marokkói keretben

Parádés idényt zárt Ryan Mmaee. A Ferencváros korábbi csatára mióta elhagyta Magyarországot, nem tudott formába lendülni, sem a Stoke Citynél, sem a Rapid Wiennél nem alkotott maradandót (utóbbi klubnál hamar megsérült, ami rányomta bélyegét a kölcsönjátékára), ám 2025 nyarán Ciprusra szerződött, és az Omoniában kiteljesedett: minden sorozatot figyelembe véve 38 mérkőzésen 27 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott.

A kimagasló teljesítmény sem volt azonban elegendő ahhoz, hogy meghívást kapjon a keretbe, ezúttal is lemaradt a világbajnokságról. Mmaee legutóbb még a Ferencváros játékosaként, 2022-ben szerepelt a marokkói válogatottban, abban az évben, a katari-vb előtt öt meccsen is játszott, de a vb-keretből akkor is kiamardt. Összesen egyébként, a 2016-os bemutatkozása óta 12 válogatott meccsen négy gólt szerzett.

A 28 éves középcsatárról három marokkói kollégát is megkérdeztünk, mi hiányzik belőle ahhoz, hogy helye legyen az ország legjobb huszonhat labdarúgója között. Mindhárman ugyanazon a véleményen voltak: Mohamed Uahbi szövetségi kapitány nem szeret középcsatárokat szerepeltetni – ezért hívott meg mindössze két klasszikus értelemben vett kilencest a tornára, az Olympiakoszt erősítő Ajub el-Kabit és az Al-Ainban szereplő Szufian Rahimit –, inkább az árnyékékekben bízik, mint amilyen a csapat talán legjobb játékosa, a PSV-ben (is) remeklő Iszmael Szajbari.

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 12 Munir Mohamedi (RS Berkane), 22 Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)

Védők: 19 Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), 14 Issza Diop (Fulham – Anglia), 2 Asraf Hakimi (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), 3 Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), 18 Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), 5 Marvan Szadan (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), 26 Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), 13 Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium)

Középpályások: 24 Neil el-Ajnaui (AS Roma – Olaszország), 4 Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), 6 Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), 23 Bilal el-Hanusz (VfB Stuttgart – Németország), 15 Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), 11 Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia), 8 Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország)

Támadók: 21 Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország), 10 Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), 16 Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), 20 Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), 9 Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), 17 Amin Szbai (Angers – Franciaország), 7 Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi