Nemzeti Sportrádió

Legendás nevek társaságában Oyarzabal, veretlenségi rekordot döntő spanyolok – statisztikai rovatunk ismét jelentkezik!

M. B.M. B.
2026.07.14. 23:36
Címkék
vb 2026 Franciaország Spanyolország
Foci vb 2026
1 órája

Statisztikák: Spanyolország beállította a világrekordot, a védelme pedig továbbra is lenyűgöző

Didier Deschamps fontos futballtörténeti rekordot döntött, de ennek most aligha örül felhőtlenül.

 

vb 2026 Franciaország Spanyolország
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