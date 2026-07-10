Spanyolország több mint 600 perce nem kapott gólt, Belgium ellen mégsem mehet biztosra

Negyven év távlatából is úgy érzik a spanyolok, hogy törlesztenivalójuk van Belgiummal szemben, a megfelelő pillanat pedig most érkezett el, a világbajnokság negyeddöntőjében. A fájdalmas sebet az 1986-os tornán ejtették a „vörös ördögök”, amikor szintén a negyeddöntőben tizenegyesekkel búcsúztatták az Emilio Butragueno vezette, nem titkoltan a vb-címre kacsingató ibériaiakat.Negyven év távlatából is úgy érzik a spanyolok, hogy törlesztenivalójuk van Belgiummal szemben, a megfelelő pillanat pedig most érkezett el, a világbajnokság negyeddöntőjében. A fájdalmas sebet az 1986-os tornán ejtették a „vörös ördögök”, amikor szintén a negyeddöntőben tizenegyesekkel búcsúztatták az Emilio Butragueno vezette, nem titkoltan a vb-címre kacsingató ibériaiakat.

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