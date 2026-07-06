„Vége van...” – Neymar bejelentette, hogy visszavonul a brazil válogatottól
Mint ismert, Norvégia 2–1-re legyőzte Brazíliát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, így a legjobb nyolc közé jutott. A brazilok gólszerzője, a 34 éves Neymar a meccs után bejelentette visszavonulását a válogatottól.
„Megpróbáltam. Megpróbáltam... Itt kezdtem válogatottbeli karrieremet, itt is fejeztem be. Vége van” – mondta könnyeivel küzdökve Neymar, aki tényleg egy USA–Brazílián (2010, augusztus) ugyanígy New Yorkban, a MetLife Stadionban kezdte válogatottbeli pályafutását, s ezzel a bejelentéssel az utolsó meccsét is itt játszotta. Egyébiránt a döntőt is itt rendezik, de ott már nem bizonyíthat.
A 34 éves brazil gólrekorder beválogatása eleve nagy port kavart, sérülten is kezdte a tornát, végül kétszer csereként tudott beállni, ezen a meccsen tizenegyesből gólt szerzett a hosszabbításban, de akkor már nem volt idő az egyenlítése.
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