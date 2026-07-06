Nemzeti Sportrádió

„Vége van...” – Neymar bejelentette, hogy visszavonul a brazil válogatottól

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.06. 01:49
Ennyi volt Neymar számára a válogatott-karrier (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Brazília vb 2026 vb-hírfolyam Neymar Jr Norvégia Neymar
Mint ismert, Norvégia 2–1-re legyőzte Brazíliát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, így a legjobb nyolc közé jutott. A brazilok gólszerzője, a 34 éves Neymar a meccs után bejelentette visszavonulását a válogatottól.

 

„Megpróbáltam. Megpróbáltam... Itt kezdtem válogatottbeli karrieremet, itt is fejeztem be. Vége van” – mondta könnyeivel küzdökve Neymar, aki tényleg egy USA–Brazílián (2010, augusztus) ugyanígy New Yorkban, a MetLife Stadionban kezdte válogatottbeli pályafutását, s ezzel a bejelentéssel az utolsó meccsét is itt játszotta. Egyébiránt a döntőt is itt rendezik, de ott már nem bizonyíthat.

A 34 éves brazil gólrekorder beválogatása eleve nagy port kavart, sérülten is kezdte a tornát, végül kétszer csereként tudott beállni, ezen a meccsen tizenegyesből gólt szerzett a hosszabbításban, de akkor már nem volt idő az egyenlítése.

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Bruno Guimaraes büntetőt hibázott, Neymar tizenegyesgólja már későn jött, a skandináv csapat először jutott be vb-n a legjobb nyolc közé.
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