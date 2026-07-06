„Vége van...” – Neymar bejelentette, hogy visszavonul a brazil válogatottól

„Megpróbáltam. Megpróbáltam... Itt kezdtem válogatottbeli karrieremet, itt is fejeztem be. Vége van” – mondta könnyeivel küzdökve Neymar, aki tényleg egy USA–Brazílián (2010, augusztus) ugyanígy New Yorkban, a MetLife Stadionban kezdte válogatottbeli pályafutását, s ezzel a bejelentéssel az utolsó meccsét is itt játszotta. Egyébiránt a döntőt is itt rendezik, de ott már nem bizonyíthat.

A 34 éves brazil gólrekorder beválogatása eleve nagy port kavart, sérülten is kezdte a tornát, végül kétszer csereként tudott beállni, ezen a meccsen tizenegyesből gólt szerzett a hosszabbításban, de akkor már nem volt idő az egyenlítése.