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Remek infografikán a legutóbbi tíz vb-döntő csapatkapitányai
R. P.
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2026.07.18. 18:21
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Címkék
foci vb 2026
vb 2026
Argentína
Spanyolország
Forrás: FIFA
foci vb 2026
vb 2026
Argentína
Spanyolország
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