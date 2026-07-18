Nemzeti Sportrádió

Remek infografikán a legutóbbi tíz vb-döntő csapatkapitányai

R. P.R. P.
2026.07.18. 18:21
Címkék
foci vb 2026 vb 2026 Argentína Spanyolország

Forrás: FIFA

 

 

 

foci vb 2026 vb 2026 Argentína Spanyolország
Legfrissebb hírek

Vihar miatt csúszott az argentin válogatott edzése

Foci vb 2026
4 perce

Messi és Yamal – a La Masiától a világbajnoki döntőig

Foci vb 2026
25 perce

Dani Olmo agresszív, intenzív csatára számít Argentína ellen

Foci vb 2026
59 perce

Dani Olmo a gyerekkori példaképe ellen játszhat a vb-döntőben

Foci vb 2026
1 órája

Így szakad az eső New Yorkban – videó

Foci vb 2026
1 órája

Szombat délelőtt megérkezett New Yorkba a várva várt eső

Foci vb 2026
2 órája

Dele Alli 2015-ös bombagóljával hangolnak az angolok a franciák elleni bronzmeccsre

Foci vb 2026
3 órája

Messi csendes, Yamal sokkal lazább figura – tíz különbség a két zseni között

Foci vb 2026
3 órája