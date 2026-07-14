Nemzeti Sportrádió

Videó: Oyarzabal értékesített büntetőjével vezetnek a spanyolok!

M. B.M. B.
2026.07.14. 21:26
Fotó: Getty Images
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Mikel Oyarzabal vb 2026 Franciaország Spanyolország
Mikel Oyarzabal tizenegyesből szerezte meg a vezetést Spanyolországnak a franciák elleni elődöntőben. Mutatjuk a gólt!

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

 

Mikel Oyarzabal vb 2026 Franciaország Spanyolország
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