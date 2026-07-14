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Videó: Oyarzabal értékesített büntetőjével vezetnek a spanyolok!
M. B.
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2026.07.14. 21:26
Fotó: Getty Images
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Címkék
Mikel Oyarzabal
vb 2026
Franciaország
Spanyolország
Mikel Oyarzabal tizenegyesből szerezte meg a vezetést Spanyolországnak a franciák elleni elődöntőben. Mutatjuk a gólt!
ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!
Mikel Oyarzabal
vb 2026
Franciaország
Spanyolország
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