Nemzeti Sportrádió

Rafa Benítezt is összeboronálták a skót válogatottal

M. B.M. B.
2026.07.10. 15:43
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vb 2026 Skócia skót válogatott Rafa Benítez

„Nyitott vagyok a válogatott futballra, ez egy teljesen más kihívás a klubfocihoz képest, ahol nehéz a keret harmincharmadik játékosát motiválni – itt mindenki büszkén viselné a nemzeti mezt. Minden jó ország válogatottjára nyitott vagyok” – reagált a Sky Sportsnak a róla szóló pletykákra Rafa Benítez, aki a portugál válogatottól távozó Roberto Martínez után a második spanyol, akit szóbahoztak a skót válogatott kispadjával kapcsolatban.

Rafa Benitez on links with Scotland: "I'm open to international football, it's a different challenge. In a club it's hard to motivate the 33rd player in the squad. In a national team they would be proud for the country. Yes I'm open to all the good countries."
by u/Blodgharm in soccer

 

vb 2026 Skócia skót válogatott Rafa Benítez
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