Rafa Benítezt is összeboronálták a skót válogatottal

„Nyitott vagyok a válogatott futballra, ez egy teljesen más kihívás a klubfocihoz képest, ahol nehéz a keret harmincharmadik játékosát motiválni – itt mindenki büszkén viselné a nemzeti mezt. Minden jó ország válogatottjára nyitott vagyok” – reagált a Sky Sportsnak a róla szóló pletykákra Rafa Benítez, aki a portugál válogatottól távozó Roberto Martínez után a második spanyol, akit szóbahoztak a skót válogatott kispadjával kapcsolatban.