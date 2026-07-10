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Mire figyeljen, aki magashegyi túrára indulna?

V. SZ.V. SZ.
2026.07.10. 16:03
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Címkék
kötél hágóvas Felszerelés archívum bakancs túrázás hegymászás
Új felszerelésre lesz szükségünk, ha magashegyi környezetbe merészkedünk, ahol egy átlagos túraszettnél teljesen más feltételeknek kell megfelelnie mindannak, amit viselünk és használunk.

Ha magashegyi túrára indulunk, a legfontosabb a szándék. De ha az már megvan, meg kell változtatnunk szinte a teljes ruha- és eszköztárunkat is, hogy alkalmazkodjunk a megváltozott környezethez. A felszerelés beszerzése viszont hosszú folyamat, gyakran évekbe telik, és ilyenkor érezni a leginkább, hogy mennyire költséges sport a hegymászás. Ám azt se feledjük el, ha az ember mindent beszerez, évtizedeken keresztül nem kell semmiből újat vennie. Sőt ha vigyáz rá, lesz olyan darab is, amelyet soha többé nem kell lecserélnie. A másik tényező, amely megnehezíti a magashegyi ruhatár összeállítását, hogy ma már rengeteg típusú öltözet van. Újabb és újabb változatok jelennek meg, ezért nem könnyű megtalálni a legjobb felszerelést, amely minőségben, súlyban, használhatóságban, árban és kényelemben is passzol hozzánk. A jó hír azonban az, hogy igenis meg lehet találni. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért három csoportra osztottuk ezeket.

RUHÁZAT. A legszembetűnőbb változás a hagyományos túrázáshoz képet a ruházat átalakulása. A felszerelés fő célja ugyanis, hogy ellenálljon a magashegyi környezet kihívásainak: a hidegnek, az esőnek, a szélnek, a hónak és a napsütésnek. Ez egyszerre talán soknak tűnik, de a mai ruhadarabok nagy része mindegyik szempontnak megfelel, méghozzá egyszerre. A magashegyi túrázásnál az első szempont a réteges öltözködés.

A legelső, bőrrel érintkező réteg az aláöltözet, amely szigetelőként működik, az izzadtságot pedig elvezeti, így nem hűti le a testet, hanem őrzi a meleget.

Erre érdemes egy hosszú ujjú felsőt, mondjuk polár anyagból készült pulóvert húzni, amely szélálló, ugyanakkor az izzadságot is kivezeti. Nem kötelező ezt a réteget viselni, ha a hegyek között éppen ragyogó az idő, és meleg van. De azért ilyenkor is maradjon a hátizsákban, a magasabb régióban ugyanis igen gyorsan változik az időjárás, ezért nagy valószínűséggel szükség lesz rá. A legfelső rétegnek egyszerre kell strapabírónak és szellőzőnek lennie, tartania kell a hőt, közben jó, ha eső- és szélálló is, habár egy nagy esőnél úgyis minden csuromvizes lesz. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogyan viselkedik az átázott kabát. Ezen kívül nagyon fontos a kesztyű. A kezet ugyanúgy védeni kell, mint a felsőtestet, és mivel a szervezet elsősorban a belső szervek melegen tartására összpontosít, a leggyorsabban a végtagok hűlnek ki. Ráadásul a kezeinket állandóan használjuk, így nem szabad hagyni kihűlni azokat, és nem elegendő, ha fél napig csak behúzzuk a pulóver alá.

Ha nagy a mélység, nem árt a tökéletes felszerelés

BAKANCS. Nem hiába vettük külön pontba a bakancsot, magashegyi környezetben ugyanis az egyik legfontosabb felszerelésnek számít. Ez egyrészt abból az imént említett tényből fakad, hogy a szervezet a végtagok melegen tartását egy határon túl csak másodlagosnak tartja, ezért nekünk is gondoskodnunk kell róla. Ráadásul a bakancsot folyamatosan igénybe vesszük, ezért bírnia kell a fokozott igénybevételt. Egy jó lábbelinek több funkciónak is meg kell felelnie. Nagyon fontos, hogy masszív, tartósan vízálló, teljesen szélálló és lélegző anyagból készüljön. Ezeket a tulajdonságokat a Gore-Tex elnevezésű anyag mind magában foglalja, így lehetőség szerint olyan bakancsot válasszunk, amelyen ott szerepel a címkéje. Legalább ilyen fontos a kényelem. A megfelelő méretűt kell választani – szigorúan túrazokniban –, bármilyen magashegyi túrát tönkretesz, ha háromezer méteres magasságban tizenötödszörre töri fel a lábat az egyébként vadonatúj, csillogó bakancs. A bakancs talpa esetében két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik a kialakítás. Figyeljük a sárga Vibram jelzést, amely egy amerikai licenc, és a legjobb gyártók használják, mert nemcsak kényelmes, hanem kopásálló, tartós, jó tapadást biztosít minden hegyi felületen, továbbá masszív, ugyanakkor rugalmas és megbízható. Aszfalton viszont ne használjuk, mert egyedül az koptatja. Kizárólag a hegy lábánál húzzuk fel.

A másik szempont a keménység, magashegyen ugyanis (például egy gleccserjárásnál vagy havas gerinctúránál) erre kell rácsatolni a hágóvasat.

A talpat A, B, C és D kategóriákba sorolják a puhától a teljesen merevig, ezt vásárlásnál feltüntetik a dobozon. A hágóvasat – a krampont – a C és D jelzésű bakancsra lehet biztonsággal feltenni, ezért magashegyi túrázásra csak ilyet válasszunk. És még egy jó tanács: sok felszerelést lehet és érdemes is kölcsönözni, de a bakancs ez alól kivételt jelent. Mindenképpen érdemes egy sajátot beszerezni.

TECHNIKAI FELSZERELÉS. Magashegyi környezetben már olyan felszerelésre is szükségünk lesz, amelyre a sima túrázáshoz egyáltalán nem volt. Ide tartozik a kamásli, a sisak, a beülő, a kötél, a hágóvas és a jégcsákány. Ezeket eleinte érdemes kölcsönözni, ám a használatukat alaposan érdemes elsajátítani. Hogy miért van ezekre szükség, azt legjobban egy gleccsertúrával lehet szemléltetni, ahol a túrázók kötéllel vannak összekötve. A kamásli nem engedi be a havat a bakancsba, és ha valaki hasadékba esik (amelyre minden gleccseren esély van), akkor a többiek a kötéllel meg tudják fogni, és ki tudják húzni. A hágóvas, valamint a jégcsákány a havon való könnyebb és gyorsabb haladáshoz, továbbá a kicsúszás lelassításához kell. A sisak az objektív veszélyek elhárítására való, mint például sziklás terepen a kőhullás, vagy ha az ember egyszerűen elesik, akkor is legyen, ami védi a fejét. De az olyan, látszólag kisebb jelentőségű kiegészítő felszerelés is fontos, mint a térkép – magashegyen pontosan ismerni kell a helyet, ahol vagyunk –, a napszemüveg (vagy gleccserszemüveg, ami fontosabb, mint gondolnánk, a hóról visszaverődő napsütés ugyanis egy idő után elhomályosíthatja a látást) és a fejlámpa (bármikor ránk törhet az este, mert valami közbejött, vagy egyszerűen csak lassabban haladtunk a tervezettnél, de akkor is a saját lábunkon kell lemenni a menedékházig).

Ha csak tehetjük, idővel valamennyi felszerelést szerezzük be, már csak azért is, mert kölcsönzésnél nem tudhatjuk a használati tárgy előéletét, vagy hogy az elmúlt években mennyire vették igénybe.

Saját felszerelés esetén ugyanakkor pontosan tisztában lehetünk ezekkel a részletekkel. Azt is tartsuk szem előtt, hogy vehetünk akármilyen felszerelést, teljes védelmet semmi sem nyújthat. Az emberi figyelmet, körültekintést, valamint tapasztalatot ugyanis nem pótolja semmi.

 

A MAGASHEGYI RUHÁZAT RÉSZEI

SISAK. Könnyű, nem zavaró, már csak a biztonságérzet miatt is fontos.

NAPSZEMÜVEG. Nem pusztán a látásban segít, nem gyullad be a szem az erős fénytől.

KABÁT. Ennek a rétegnek kell a leginkább ellenállónak lennie a széllel és az esővel szemben.

BEÜLŐ. Biztonsági felszerelés, ehhez rögzítjük a kötelet és a hevedereket.

JÉGCSÁKÁNY. Ne technikait vegyünk, hanem a klasszikusat.

KÖTÉL. Elegendő kölcsönözni, csak akkor vegyünk, ha aktívak vagyunk a hegyekben.

NADRÁG. Legyen rugalmas, kényelmes, ajánljuk a Softshell anyagból készülőt.

KAMÁSLI. Nagy segítség, mert nem engedi be a havat vagy sarat a bakancsba.

BAKANCS. A legfontosabb hegymászó-felszerelés, ezen ne spóroljunk.

HÁGÓVAS. Nem léphetünk gleccserre nélküle, de elegendő az egyszerű is, a lényeg, hogy tartson a csonthavon.

kötél hágóvas Felszerelés archívum bakancs túrázás hegymászás
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