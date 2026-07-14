Nemzeti Sportrádió

Mi a közös Bódog Tamásban, a pacalban és Thomas Tuchelben?

M. B.M. B.
2026.07.14. 16:19
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vb 2026 Thomas Tuchel Bódog Tamás
Foci vb 2026
2 órája

Bódog Tamás: Thomas Tuchel? Megette az összes pacalt!

A Nyíregyháza vezetőedzője együtt futballozott az angolok szövetségi kapitányával – sztorik a múltból.

 

vb 2026 Thomas Tuchel Bódog Tamás
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