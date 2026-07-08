A negyeddöntőben is angol játékvezetőt kaptak a spanyolok

A FIFA kedden először azt jelentette be, hogy az argentin Facundo Tello vezeti a Franciaország–Marokkó negyeddöntőt, majd közép-európai idő szerint szerda hajnalban a Spanyolország–Belgium meccs játékvezetői küldését is nyilvánosságra hozta.

Az összecsapást Michael Oliver vezeti, aki ugyan sérült volt a vb elején, de a csoportkörben a Hollandia–Svédország (5–1) és Norvégia–Franciaország (1 –4) mérkőzéseken fújta a sípot, majd a Kanada–Marokkó (0–3) nyolcaddöntő is az övé volt. Az angol játékvezető így harmadszor vezet olyan meccset a vb-n, amikor mindkét résztvevő csapat európai.

Érdekesség, hogy a spanyolok egymás után másodszor kapnak angol játékvezetőt, a Portugália elleni nyolcaddöntőjüket ugyanis Anthony Taylor vezette.