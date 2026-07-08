Nemzeti Sportrádió

A negyeddöntőben is angol játékvezetőt kaptak a spanyolok

P. Gy.P. Gy.
2026.07.08. 08:32
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Michael Oliver vezeti a spanyol–belga vb-negyeddöntőt (Fotó: AFP)
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) nyilvánosságra hozta a Spanyolország–Belgium vb-negyeddöntő játékvezetői küldését.

A FIFA kedden először azt jelentette be, hogy az argentin Facundo Tello vezeti a Franciaország–Marokkó negyeddöntőt, majd közép-európai idő szerint szerda hajnalban a Spanyolország–Belgium meccs játékvezetői küldését is nyilvánosságra hozta.

Az összecsapást Michael Oliver vezeti, aki ugyan sérült volt a vb elején, de a csoportkörben a Hollandia–Svédország (5–1) és Norvégia–Franciaország (1 –4) mérkőzéseken fújta a sípot, majd a Kanada–Marokkó (0–3) nyolcaddöntő is az övé volt. Az angol játékvezető így harmadszor vezet olyan meccset a vb-n, amikor mindkét résztvevő csapat európai.

Érdekesség, hogy a spanyolok egymás után másodszor kapnak angol játékvezetőt, a Portugália elleni nyolcaddöntőjüket ugyanis Anthony Taylor vezette.

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Facundo Tello munkáját ezúttal is a rekorder Juan Pablo Belatti segíti.

 

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