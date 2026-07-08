„Majd akkor pihensz, ha véget ér a pályafutásod” – ezt nem teszi zsebre az USA kulcsembere

Az amerikai válogatott Belgium elleni nyolcaddöntős veresége után Christian Pulisic arról beszélt, hogy sérülései miatt most végre lesz ideje pihenni és regenerálódni. Ez azonban nem nyerte el a korábbi kétszeres világbajnok klasszis, Carli Lloyd tetszését.

„Majd akkor pihensz, ha véget ér a pályafutásod. Ennyi” – írta Lloyd a közösségi oldalán.

A kritikákhoz csatlakozott a korábbi amerikai válogatott támadó, Landon Donovan is, aki szintén megkérdőjelezte Pulisic hozzáállását.