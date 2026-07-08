Nemzeti Sportrádió

„Majd akkor pihensz, ha véget ér a pályafutásod” – ezt nem teszi zsebre az USA kulcsembere

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.08. 11:10
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Egyesült Államok foci vb 2026 Carli Lloyd Landon Donovan Christian Pulisic
Carli Lloyd kemény kritikát fogalmazott meg Christian Pulisiccal szemben az Egyesült Államok világbajnoki búcsúját követően, és bejegyzése gyorsan bejárta a közösségi médiát.

Az amerikai válogatott Belgium elleni nyolcaddöntős veresége után Christian Pulisic arról beszélt, hogy sérülései miatt most végre lesz ideje pihenni és regenerálódni. Ez azonban nem nyerte el a korábbi kétszeres világbajnok klasszis, Carli Lloyd tetszését.

„Majd akkor pihensz, ha véget ér a pályafutásod. Ennyi” – írta Lloyd a közösségi oldalán.

A kritikákhoz csatlakozott a korábbi amerikai válogatott támadó, Landon Donovan is, aki szintén megkérdőjelezte Pulisic hozzáállását.

 

Egyesült Államok foci vb 2026 Carli Lloyd Landon Donovan Christian Pulisic
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