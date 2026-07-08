Köhögnek és betegek a norvégok

Itt a baj! A Dagbladet információja szerint a norvég válogatott több játékosánál influenzaszerű tüneteket fedeztek fel az Anglia elleni negyeddöntő előtt. Staale Solbakken szövetségi kapitány is köhécselt a hétfői sajtótájékoztatón, és elismerte, hogy többen betegek, aminek szerinte a légkondicionáló berendezés és a sok utazás az oka. Csak Jörgen Strand Larsen volt lázas, de hozzátette, hogy többen köhögnek és be vannak rekedve.

Staale Solbakken (Fotó: Getty Images)

Márpedig a torna kieséses szakaszában különösen fontos, hogy ne gyengüljenek le a játékosok.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Július 11., szombat

23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!