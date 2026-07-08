Nemzeti Sportrádió

Köhögnek és betegek a norvégok

S. Á.S. Á.
2026.07.08. 09:25
Címkék
foci vb 2026 betegség norvég labdarúgó-válogatott

Itt a baj! A Dagbladet információja szerint a norvég válogatott több játékosánál influenzaszerű tüneteket fedeztek fel az Anglia elleni negyeddöntő előtt. Staale Solbakken szövetségi kapitány is köhécselt a hétfői sajtótájékoztatón, és elismerte, hogy többen betegek, aminek szerinte a légkondicionáló berendezés és a sok utazás az oka. Csak Jörgen Strand Larsen volt lázas, de hozzátette, hogy többen köhögnek és be vannak rekedve.

Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
Staale Solbakken (Fotó: Getty Images)

Márpedig a torna kieséses szakaszában különösen fontos, hogy ne gyengüljenek le a játékosok.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Július 11., szombat
23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

foci vb 2026 betegség norvég labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

„Majd akkor pihensz, ha véget ér a pályafutásod” – ezt nem teszi zsebre az USA kulcsembere

Foci vb 2026
11 perce

Kosznovszky Márk: Euforikus a hangulat Angliában

Légiósok
39 perce

Olvasóink többsége szerint helyes döntés született az Egyiptomnak meg nem adott 11-esnél

Foci vb 2026
57 perce

Ilyen volt a svájci szurkolók ünneplése Zürichben – videó

Foci vb 2026
1 órája

A Liverpool lecsúszhat egy vb-ászról, de kinézett egy másikat – a hollandoktól

Angol labdarúgás
2 órája

Amerikai pite: a Messi-csoda folytatódik, Egyiptom viszont csalást kiált – vb-kibeszélő, 27. nap

Foci vb 2026
3 órája

Az egyiptomiak panaszt tettek a játékvezetőre a vb-kiesés után

Foci vb 2026
3 órája

Tchouaméniről a negyeddöntős meccs előtt születhet döntés

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik