Köhögnek és betegek a norvégok
Itt a baj! A Dagbladet információja szerint a norvég válogatott több játékosánál influenzaszerű tüneteket fedeztek fel az Anglia elleni negyeddöntő előtt. Staale Solbakken szövetségi kapitány is köhécselt a hétfői sajtótájékoztatón, és elismerte, hogy többen betegek, aminek szerinte a légkondicionáló berendezés és a sok utazás az oka. Csak Jörgen Strand Larsen volt lázas, de hozzátette, hogy többen köhögnek és be vannak rekedve.
Márpedig a torna kieséses szakaszában különösen fontos, hogy ne gyengüljenek le a játékosok.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Július 11., szombat
23.00: Norvégia–Anglia, Miami (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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