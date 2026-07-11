Nemzeti Sportrádió

Eladja a döntő gyepszőnyegét a FIFA

2026.07.11. 12:44
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Darabonként 450 dollárért (140 ezer forintért) eladja a világbajnoki döntő gyepszőnyegét a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA).

A szervezet honlapján közölte, hogy 17.5x17.5-es egységekben árulja majd a New York-i aréna talaját, arról azonban nem írtak, hogy milyen mértékegység szerint darabolják fel a gyepet.

A fű darabjai dísztárgyként, a műanyagborításon egy, az eredetiséget bizonyító jelzéssel kerülnek majd forgalomba, s a FIFA szerint a termék „egy exkluzív darab lesz a gyűjtők és a futballrajongók számára is”.

A vb-döntő jövő vasárnap, magyar idő szerint 21 órakor lesz a MetLife Stadionban, amelyben eredetileg műfüvön játszik a két helyi amerikaifutball-csapat (Giants, Jets).

 

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