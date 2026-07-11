Nemzeti Sportrádió

Ha július 11. és futball-vb, akkor világbajnok Olaszország, világbajnok Spanyolország!

K. Zs.K. Zs.
2026.07.11. 16:56
2010: Andrés Iniesta, a döntő hőse két csapattárs, Sergio Ramos (balra) és Xabi Alonso (jobbra), valamint a Világkupa társaságában (Fotó: Getty Images)
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A labdarúgó-világbajnokságok történetét napról napra feldolgozó sorozatunkban ma két trófeaátadást is felelevenítünk: 1982-ben Olaszország, 2010-ben Spanyolország lett világbajnok ezen a napon. Vb-öröknaptárunk mai epizódjában nemcsak a madridi és a johannesburgi finálé legfontosabb pillanatait idézzük fel, hanem az 1966-os angliai vb nyitányát, valamint az 1998-as, bizonyos értelemben történelmi jelentőségű bronzmérkőzést is – és egy másik hatalmas horvát sikert 2018-ból.

A vb-múltat videókkal, korabeli címlapokkal, fotókkal felidéző sorozatunk mai cikke ide kattintva érhető el.

 

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