Ha július 11. és futball-vb, akkor világbajnok Olaszország, világbajnok Spanyolország!

A labdarúgó-világbajnokságok történetét napról napra feldolgozó sorozatunkban ma két trófeaátadást is felelevenítünk: 1982-ben Olaszország, 2010-ben Spanyolország lett világbajnok ezen a napon. Vb-öröknaptárunk mai epizódjában nemcsak a madridi és a johannesburgi finálé legfontosabb pillanatait idézzük fel, hanem az 1966-os angliai vb nyitányát, valamint az 1998-as, bizonyos értelemben történelmi jelentőségű bronzmérkőzést is – és egy másik hatalmas horvát sikert 2018-ból.

A vb-múltat videókkal, korabeli címlapokkal, fotókkal felidéző sorozatunk mai cikke ide kattintva érhető el.