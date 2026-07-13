Légy érhetett a labdához a nyolcaddöntőben?

„A horvátok utolsó pillanatokban elvett góljánál lejátszódó jelenet megőrjített – mondta a 26 éves futballista. – Hihetetlen, hogy egy chip dönti el, mi történik. Számtalan kamera és visszajátszás van, nem lehetett szemmel látni semmit, de a chip szerint volt érintés. Talán egy légy volt… Régen érzelmekről, hibáról és drámáról beszéltünk, most pedig chipekről, milliméterekről és szenzorokról. Ez szörnyű… Aztán ott van Argentína továbbjutása, amit mindenki látott, talán nincs is mit hozzáfűzni.”

Markovic hozzátette, lehetséges, hogy a VAR segítségével kapunk egy kis igazságot, de eközben elveszítjük a futball kultúráját.