Nemzeti Sportrádió

Légy érhetett a labdához a nyolcaddöntőben?

J. Á.J. Á.
2026.07.13. 09:53
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Ana Maria Markovic (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Ana Maria Markovic horvát labdarúgó-válogatott
Ana Maria Markovic horvát női futballista élesen kritizálta a VAR-t. A 21-szeres válogatott először a Portugália–Horvátország mérkőzést hozta fel példának, majd az Argentína–Egyiptomot.

„A horvátok utolsó pillanatokban elvett góljánál lejátszódó jelenet megőrjített – mondta a 26 éves futballista. – Hihetetlen, hogy egy chip dönti el, mi történik. Számtalan kamera és visszajátszás van, nem lehetett szemmel látni semmit, de a chip szerint volt érintés. Talán egy légy volt… Régen érzelmekről, hibáról és drámáról beszéltünk, most pedig chipekről, milliméterekről és szenzorokról. Ez szörnyű… Aztán ott van Argentína továbbjutása, amit mindenki látott, talán nincs is mit hozzáfűzni.”

Markovic hozzátette, lehetséges, hogy a VAR segítségével kapunk egy kis igazságot, de eközben elveszítjük a futball kultúráját.

 

foci vb 2026 Ana Maria Markovic horvát labdarúgó-válogatott
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