Mbappé kontra Yamal – két futballvilág találkozik az elődöntőben

Nem csupán generációk találkozása, hanem két eltérő futballidentitás ütközése is lesz kedden a francia–spanyol vb-elődöntő. Kylian Mbappé és Lamine Yamal ugyanazon a tornán, ugyanazon a színpadon szerepel, mégis két külön világot képvisel: előbbi egyértelműen csúcsteljesítményt nyújt és félelmetes hatékonyságú befejező, a másik a korát meghazudtoló kreatív vezér, aki már most rekordokat dönt – köztük a világbajnok Real Madrid-csatár korábbi csúcsait is.

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