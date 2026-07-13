Nemzeti Sportrádió

Mbappé kontra Yamal – két futballvilág találkozik az elődöntőben

GY. B.GY. B.
2026.07.13. 11:13
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Lamine Yamal foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott Kylian Mbappé francia labdarúgó-válogatott beharangozó

Nem csupán generációk találkozása, hanem két eltérő futballidentitás ütközése is lesz kedden a francia–spanyol vb-elődöntő. Kylian Mbappé és Lamine Yamal ugyanazon a tornán, ugyanazon a színpadon szerepel, mégis két külön világot képvisel: előbbi egyértelműen csúcsteljesítményt nyújt és félelmetes hatékonyságú befejező, a másik a korát meghazudtoló kreatív vezér, aki már most rekordokat dönt – köztük a világbajnok Real Madrid-csatár korábbi csúcsait is.

Bővebben itt:

Foci vb 2026
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Hatékonyság, dinamika, intelligencia – Kylian Mbappé harca Lamine Yamallal

Kedden két fantasztikus keretet felvonultató csapat találkozik, s mindkettőnek van egy-egy szuperklasszisa – a Franciaország–Spanyolország elődöntőben a 11. összecsapásuk következik.

 

Lamine Yamal foci vb 2026 spanyol labdarúgó-válogatott Kylian Mbappé francia labdarúgó-válogatott beharangozó
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