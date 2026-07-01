„Miattatok Norvégiában 14 napig berúghatnak az emberek anélkül, hogy bárki csúnyán nézne rájuk” – Stale Solbakken Elefántcsontpart kiejtése után

„Srácok, ti nemcsak a norvég futball történelmét, hanem a norvég történelmet is megváltoztatjátok. Ami most történik veletek, az még egyszer nem fog megtörténni. Ezután rendszeresen ki fogunk jutni, ami azt is jelenti, hogy ez a huszonnyolc hosszú, fájdalmas év nem fog visszatérni. Látjátok, mi folyik odahaza. Miattatok Norvégiában 14 napig berúghatnak az emberek anélkül, hogy bárki csúnyán nézne rájuk. Ezt ti csináltátok, és haza is viszitek majd. És várj, Carlo Ancelotti, eljövünk érted is!” – mondta a játékosainak Stale Solbakken.