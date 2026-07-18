Nemzeti Sportrádió

Videó: lehullott a lepel a világbajnoki trófeáról New Jersey-ben

B. A. P.B. A. P.
2026.07.18. 01:02
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Spanyolország vagy Argentína nyeri meg a világbajnoki trófeát 2026-ban? (Fotó: Getty Images)
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