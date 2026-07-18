Videó: lehullott a lepel a világbajnoki trófeáról New Jersey-ben

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😍 AHÍ ESTÁ, HERMOSA COMO SIEMPRE 🏆▶ La Copa del Mundo fue presentada en la previa de la final que se disputará el domingo entre Argentina y España en New Jersey🎥 Diego Macías pic.twitter.com/z1aDhSnyq5— Diario Olé (@DiarioOle) July 17, 2026
😍 AHÍ ESTÁ, HERMOSA COMO SIEMPRE 🏆▶ La Copa del Mundo fue presentada en la previa de la final que se disputará el domingo entre Argentina y España en New Jersey🎥 Diego Macías pic.twitter.com/z1aDhSnyq5