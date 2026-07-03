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Manzambi zseniális szólója után már vezet is Svájc Algéria ellen
CS. M.
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2026.07.03. 05:17
Fotó: Getty Images
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A párharc győztese a Kolumbia–Ghána mérkőzés győztesével találkozik.
foci vb 2026
vb 2026
vb-hírfolyam
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