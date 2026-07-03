Nemzeti Sportrádió

Manzambi zseniális szólója után már vezet is Svájc Algéria ellen

CS. M.CS. M.
2026.07.03. 05:17
Fotó: Getty Images
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Foci vb 2026
2 órája

Vb 2026, a 16 közé jutásért: Svájc–Algéria 2–0

A párharc győztese a Kolumbia–Ghána mérkőzés győztesével találkozik.

 

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