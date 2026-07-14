Nemzeti Sportrádió

Yamal és Zaire-Emery is reagált a korábbi spanyol miniszterelnök beszólására

R. P.R. P.
2026.07.14. 10:15
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Warren Zaire-Emery (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal foci vb 2026 Warren Zaire-Emery Spanyolország Franciaország
Mint arról beszámoltunk, óriási botrányt kavart a korábbi spanyol miniszterelnök, Mariano Rajoy kijelentése, amelyet a francia labdarúgó-válogatottról tett. Rajoy azt írta az egyik, világbajnokságról szóló publicisztikájában, hogy a francia labdarúgó-válogatott „franciák nélkül játszik” a tornán. Most erre reagált Lamine Yamal és Warren Zaire-Emery.

A felháborodás óriási volt, és nem csoda, hogy erre is rákérdeztek a spanyol és a francia játékosoknál a sajtótájékoztatón, amelyet a két csapat kedd esti vb-elődöntője előtt tartottak meg. Lamine Yamal a spanyolok és Warren Zaire-Emery a franciák részéről kommentálta a politikus kijelentését.

Lamine Yamal: – Remek meccset játszunk majd, de ha valamire jó a futball, az az integráció. Ez a foci lényege: összehozza az embereket. Ne arról beszéljünk, hogy ki mit mondott.

Warren Zaire-Emery: – A franciáknak különböző hátterük, származásuk van, akárcsak az országnak. Mi egyesített csoport vagyunk, egyesített csapat, és csak ez számít.”

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Lamine Yamal foci vb 2026 Warren Zaire-Emery Spanyolország Franciaország
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