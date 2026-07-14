Yamal és Zaire-Emery is reagált a korábbi spanyol miniszterelnök beszólására

A felháborodás óriási volt, és nem csoda, hogy erre is rákérdeztek a spanyol és a francia játékosoknál a sajtótájékoztatón, amelyet a két csapat kedd esti vb-elődöntője előtt tartottak meg. Lamine Yamal a spanyolok és Warren Zaire-Emery a franciák részéről kommentálta a politikus kijelentését.

Lamine Yamal: – Remek meccset játszunk majd, de ha valamire jó a futball, az az integráció. Ez a foci lényege: összehozza az embereket. Ne arról beszéljünk, hogy ki mit mondott.

Warren Zaire-Emery: – A franciáknak különböző hátterük, származásuk van, akárcsak az országnak. Mi egyesített csoport vagyunk, egyesített csapat, és csak ez számít.”