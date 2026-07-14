Luis de la Fuente: Lamine nagy napja még nem jött el a világbajnokságon, remélem, kedden ez megtörténik. Vagy a döntőben

A spanyol válogatott szövetségi kapitánya szerint a franciák ellen megnyert Európa-bajnoki és Nemzetek Ligája-elődöntő nem garancia arra, hogy a világbajnokságon is ők jutnak a fináléba. Lamine Yamal a játékát kritizáló hangok ellenére sem érzi a nyomást, és bízik benne, hogy csapatával együtt emlékezetes teljesítményt nyújt majd a keddi mérkőzésen.