Nemzeti Sportrádió

Luis de la Fuente: Lamine nagy napja még nem jött el a világbajnokságon, remélem, kedden ez megtörténik. Vagy a döntőben

R. P.R. P.
2026.07.14. 11:04
Címkék
vb 2026 Franciaország Luis de la Fuente Spanyolország

A spanyol válogatott szövetségi kapitánya szerint a franciák ellen megnyert Európa-bajnoki és Nemzetek Ligája-elődöntő nem garancia arra, hogy a világbajnokságon is ők jutnak a fináléba. Lamine Yamal a játékát kritizáló hangok ellenére sem érzi a nyomást, és bízik benne, hogy csapatával együtt emlékezetes teljesítményt nyújt majd a keddi mérkőzésen.

Foci vb 2026
1 órája

De la Fuente: Elérkezett Yamal nagy napja a világbajnokságon

A Barcelona sztárja a játékával szeretne felelni a világbajnokságon mutatott formáját kritizálóknak.

 

vb 2026 Franciaország Luis de la Fuente Spanyolország
Legfrissebb hírek

Hihetetlen bőröndben viszik a pályára a világbajnoki trófeát – kép

Foci vb 2026
15 perce

De la Fuente: Elérkezett Yamal nagy napja a világbajnokságon

Foci vb 2026
1 órája

Jelentkezett közel 25 milliós nyereményéért a vb tippmixkirálya

Foci vb 2026
1 órája

Yamal és Zaire-Emery is reagált a korábbi spanyol miniszerelnök beszólására

Foci vb 2026
1 órája

Nikitscher Tamás: A francia–spanyol lesz az előrehozott vb-döntő

Foci vb 2026
2 órája

Yamal: A világ két legjobb csapatának összecsapását akarta látni mindenki

Foci vb 2026
3 órája

Lamine Yamal: A világ két legjobb csapatát akarta mindenki – megkapták

Foci vb 2026
3 órája

A francia sztártrió túlszárnyalhatja az 1970-es, szinte utánozhatatlan brazil válogatottat

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik