Nemzeti Sportrádió

Kanada után Mexikó is továbbjutott a társházigazdák közül

2026.07.01. 06:05
Címkék
foci vb 2026 Mexikó Ecuador
Foci vb 2026
2 órája

Mexikóváros megállt, a válogatott átrobogott Ecuadoron

Julián Quinones és Raúl Jiménez is szép gólt szerzett, 40 év után nyert az egyenes kieséses szakaszban Mexikó.

 

foci vb 2026 Mexikó Ecuador
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