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Kanada után Mexikó is továbbjutott a társházigazdák közül
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2026.07.01. 06:05
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Címkék
foci vb 2026
Mexikó
Ecuador
Foci vb 2026
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Mexikóváros megállt, a válogatott átrobogott Ecuadoron
Julián Quinones és Raúl Jiménez is szép gólt szerzett, 40 év után nyert az egyenes kieséses szakaszban Mexikó.
foci vb 2026
Mexikó
Ecuador
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