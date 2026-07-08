Nemzeti Sportrádió

Amit szabad az USA-nak, nem szabad a franciáknak – nem törölte el Olise sárga lapját a FIFA

M. B.M. B.
2026.07.08. 17:36
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FIFA vb 2026 Franciaország Michael Olise

A L'Équipe információi szerint a francia szövetség arra hivatkozva kérte a sárga lap eltörlését, hogy Olise nem ért hozzá Matías Galarzához a Paraguay elleni meccs ráadásában – a FIFA ennek dacára elutasította a kérelmet.

„Ma reggel kaptuk meg az értesítést FIFA-tól, a sárga lap érvényben marad” – mondta a Marokkó elleni negyeddöntőt megelőző sajtótájékoztatón Didier Deschamps szövetségi kapitány. A Bayern Münchenben légióskodó szélső így veszélyben van, mivel egy Marokkó elleni sárga lappal (francia továbbjutás esetén) kihagyja az elődöntőt.

2026 World Cup - Paraguay vs. France
Fotó: Getty Images

 

 

FIFA vb 2026 Franciaország Michael Olise
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