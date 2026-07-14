Nemzeti Sportrádió

Itt a bizonyíték, mennyire Messi-központú az argentin válogatott

R. D. P.R. D. P.
2026.07.14. 07:58
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Lionel Messi foci vb 2026 argentin labdarúgó-válogatott

Gólokat, gólpasszokat, kulcspasszokat, sikeres cseleket, kialakított helyzeteket, kialakított gólhelyzeteket és pontos beadásokat figyelembe véve az argentin válogatott abszolút Lionel Messire támaszkodik, hiszen a nyolcszoros aranylabdás az összes vonatkozó statisztikában első a csapaton belül ezen a világbajnokságon.

Az elődöntő másik három résztvevőjénél megoszlanak ezek a teendők néhány játékos között.

Attacking Stat Leaders for Each 2026 World Cup Semifinalist So Far
by u/IllustriousGlass2991 in soccer

 

Lionel Messi foci vb 2026 argentin labdarúgó-válogatott
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