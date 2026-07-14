Itt a bizonyíték, mennyire Messi-központú az argentin válogatott

Gólokat, gólpasszokat, kulcspasszokat, sikeres cseleket, kialakított helyzeteket, kialakított gólhelyzeteket és pontos beadásokat figyelembe véve az argentin válogatott abszolút Lionel Messire támaszkodik, hiszen a nyolcszoros aranylabdás az összes vonatkozó statisztikában első a csapaton belül ezen a világbajnokságon.

Az elődöntő másik három résztvevőjénél megoszlanak ezek a teendők néhány játékos között.