Itt a bizonyíték, mennyire Messi-központú az argentin válogatott
Gólokat, gólpasszokat, kulcspasszokat, sikeres cseleket, kialakított helyzeteket, kialakított gólhelyzeteket és pontos beadásokat figyelembe véve az argentin válogatott abszolút Lionel Messire támaszkodik, hiszen a nyolcszoros aranylabdás az összes vonatkozó statisztikában első a csapaton belül ezen a világbajnokságon.
Az elődöntő másik három résztvevőjénél megoszlanak ezek a teendők néhány játékos között.
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