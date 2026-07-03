Ilyet sem látott még a német válogatott kispadja

A Julian Nagelsmann távozása után következő német szövetségi kapitány már a negyedik lesz ebben az évtizedben – ha nem számoljuk a Nagelsmann kinevezése előtt egy meccsre, ideiglenesen beugró Rudi Völlert. Ha számoljuk, akkor pedig még inkább „rekordot dönt” a német válogatott, mert korábban soha nem fordult elő az, hogy egy évtizeden belül háromnál több különböző szövetségi kapitánya legyen... Az eddigi csúcstartó a 2000-es évek első évtizede volt három trénerrel.

A legnagyobb esély egyébként Jürgen Klopp kinevezésére van a posztra, a transzferguru Fabrizio Romano ugyanis pénteken kora délután arról számolt be, hogy értesülései szerint a szövetség és a szakember mindenben megállapodtak egymással – más kérdés, hogy ezt az értesülését a szokásokkal ellentétben nem igazán vette át a nemzetközi sajtó erre általában fogékony része...